LIVE – Lajovic-Gojo | Serbia-Croazia Coppa Davis 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lajovic

Tiscali.it

... numero uno al mondo e notoriamente fortemente legato alla propria patria; uno tra Dusane ... diretta televisiva proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e...Il capitano serbo Viktor Troicki ha alternato, come secondo singolarista, Dusane Filip Krajinovic. Anche il croato Vedran Martic ha variato, schierando Nino Serdarusic contro l'Ungheria e ...LIVE - Kecmanovic-Gojo, Serbia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA e aggiornamenti in tempo reale della semifinale ...Il live della disputa tra Serbia e Crozia, valevole per le semifinali della Coppa Davis 2021. Novak Djokovic è certamente il giocatore più atteso del confronto in questione, in quanto numero uno del m ...