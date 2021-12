LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: si comincia con la FP2, duello Hamilton-Verstappen (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02: Tutti in pista con le due Ferrari di Leclerc e Sainz con le medie e le hard, mentre Versappen in pista con le medie. 18.00: VIA ALLA FP2!!! 17.57: 3? all’inizio della FP2. 17.54: “Jedda rappresenta forse l’incognita più grande di quest’anno visto che la pista è stata completata pochissimo tempo prima della gara. Di conseguenza possiamo contare solo sulle simulazioni fornite da F1 e dai team e su altre informazioni che siamo riusciti a raccogliere per stabilire la nomination delle mescole. Questo circuito cittadino sembra essere diverso da ogni altro visto finora. L’alta velocità e l’alternarsi di curve veloci giocheranno sicuramente un ruolo importante nel determinare il comportamento dei pneumatici. Jedda ha più curve di qualisasi altra pista in calendario e una di queste – la 13 – ha anche un banking ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02: Tutti in pista con le due Ferrari di Leclerc e Sainz con le medie e le hard, mentre Versappen in pista con le medie. 18.00: VIA ALLA FP2!!! 17.57: 3? all’inizio della FP2. 17.54: “Jedda rappresenta forse l’incognita più grande di quest’anno visto che la pista è stata completata pochissimo tempo prima della gara. Di conseguenza possiamo contare solo sulle simulazioni fornite da F1 e dai team e su altre informazioni che siamo riusciti a raccogliere per stabilire la nomination delle mescole. Questo circuito cittadino sembra essere diverso da ogni altro visto finora. L’alta velocità e l’alternarsi di curve veloci giocheranno sicuramente un ruolo importante nel determinare il comportamento dei pneumatici. Jedda ha più curve di qualisasi altra pista in calendario e una di queste – la 13 – ha anche un banking ...

