LIVE F1, GP Arabia Saudita 2021 in DIRETTA: Max Verstappen subito in vetta alla FP1, inizia ora il lavoro di Hamilton (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Leclerc migliora e sale in quinta posizione con un distacco di 1.794 da Verstappen. Sembra che i distacchi possano essere importanti su un circuito simile… Gasly sale in seconda posizione ma a 1.024. 14.41 Bottas si mette subito al secondo posto a 1.278 da Verstappen, terzo Sainz a 1.361, mentre ora parte la sessione di Hamilton! 14.40 Si rilancia Verstappen, nuovo record nel T1 in 33.613, record anche nel T2 in 29.258, chiude il suo secondo giro lanciato con gomma hard in 1:31.736 e allunga a 1.937 su Norris. 14.39 Giovinazzi si porta in quarta posizione a 1.331 da Verstappen, Ocon sesto a 1.981, poi Raikkonen a 2.347, quindi Leclerc ottavo a 2.362. Entra in azione Bottas. 14.38 Pierre Gasly chiude il ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 Leclerc migliora e sale in quinta posizione con un distacco di 1.794 da. Sembra che i distacchi possano essere importanti su un circuito simile… Gasly sale in seconda posizione ma a 1.024. 14.41 Bottas si metteal secondo posto a 1.278 da, terzo Sainz a 1.361, mentre ora parte la sessione di! 14.40 Si rilancia, nuovo record nel T1 in 33.613, record anche nel T2 in 29.258, chiude il suo secondo giro lanciato con gomma hard in 1:31.736 e allunga a 1.937 su Norris. 14.39 Giovinazzi si porta in quarta posizione a 1.331 da, Ocon sesto a 1.981, poi Raikkonen a 2.347, quindi Leclerc ottavo a 2.362. Entra in azione Bottas. 14.38 Pierre Gasly chiude il ...

