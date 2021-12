LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: si accende la partita, scambio Donna-Torri e il campione ha problemi di tempo (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 16:51 29. e3 è stata giocata, 9’37” a disposizione del detentore del titolo iridato. 16:51 Dieci minuti rimasti a Carlsen. Che deve ancora giocare la 29a mossa. 16:50 In poche parole, ora il campione del Mondo ha meno di un minuto per mossa. 16:49 Restano 11 minuti a Carlsen fino al controllo del tempo. 16:48 13 minuti rimanenti per Carlsen che deve giocare la ventinovesima mossa e poi arrivare alla quarantesima dove avrà l’ora in più. Nepomniachtchi ha 31’38” per lo stesso numero di tratti da effettuare. 16:46 Raddoppio delle Torri ed e3 le due opzioni maggiormente preferite per il campione del Mondo, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:16:51 29. e3 è stata giocata, 9’37” a disposizione del detentore del titolo iridato. 16:51 Dieci minuti rimasti a. Che deve ancora giocare la 29a mossa. 16:50 In poche parole, ora ildel Mondo ha meno di un minuto per mossa. 16:49 Restano 11 minuti afino al controllo del. 16:48 13 minuti rimanenti perche deve giocare la ventinovesima mossa e poi arrivare alla quarantesima dove avrà l’ora in più.ha 31’38” per lo stesso numero di tratti da effettuare. 16:46 Raddoppio delleed e3 le due opzioni maggiormente preferite per ildel Mondo, ma ...

