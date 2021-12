LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: posizione molto interessante dopo la furia della quarantesima (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 18:01 Compaiono sulla scacchiera 42… Db5 43. Cd3. 18:00 Al di là della posizione in quanto tale, ora si sta ripresentando il problema del tempo: 37’18” per Carlsen, 54? abbondanti per Nepomniachtchi. 17:59 Possiamo ora dire con certezza che è stato superato il tempo di maggior durata di una partita in questo match Mondiale finora. Siamo infatti prossimi a superare le 4 ore e 30 minuti, ma la sensazione netta è che si andrà ben oltre le 5 in quest’autentica battaglia. 17:57 42. Cc5 è stata giocata. Attacca la Donna nera, che ha varie opzioni valide. 17:54 Torna sotto i 40? Carlsen, che ha diverse opzioni di sicurezza con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:18:01 Compaiono sullaera 42… Db5 43. Cd3. 18:00 Al di làin quanto tale, ora si sta ripresentando il problema del tempo: 37’18” per, 54? abbondanti per. 17:59 Possiamo ora dire con certezza che è stato superato il tempo di maggior durata di una partita in questo matchfinora. Siamo infatti prossimi a superare le 4 ore e 30 minuti, ma la sensazione netta è che si andrà ben oltre le 5 in quest’autentica battaglia. 17:57 42. Cc5 è stata giocata. Attacca la Donna nera, che ha varie opzioni valide. 17:54 Torna sotto i 40?, che ha diverse opzioni di sicurezza con la ...

