LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il russo sorprende il norvegese, che pensa molto sulla 25a mossa (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 16:30 Tre ore di partita raggiunte, entriamo nella quarta. 16:29 Dovremmo aver superato il tempo di riflessione per singola mossa all’interno della singola partita da parte di Carlsen. Adesso la situazione si trasferisce su più LIVElli: scacchistico, ma anche psicologico e di urgenza temporale. Va comunque detto che il Campione del Mondo è abilissimo anche a cadenza veloce, e questo Nepomniachtchi lo sa. Detiene tutti e tre i titoli mondiali: classico, rapid e blitz. 16:26 In tutto questo tempo Carlsen è rimasto da solo alla scacchiera, dato che Nepomniachtchi tende a pensare lontano da ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:16:30 Tre ore di partita raggiunte, entriamo nella quarta. 16:29 Dovremmo aver superato il tempo di riflessione per singolaall’interno della singola partita da parte di. Adesso la situazione si trasferisce su piùlli:stico, ma anche psicologico e di urgenza temporale. Va comunque detto che il Campione del Mondo è abilissimo anche a cadenza veloce, e questolo sa. Detiene tutti e tre i titoli mondiali: classico, rapid e blitz. 16:26 In tutto questo tempoè rimasto da solo allaera, dato chetende are lontano da ...

