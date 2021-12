LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: gara-6, riparte a Dubai la lotta serrata (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi La quinta partita – Dichiarazioni dopo la quinta – La situazione tra quinta e sesta – Il regolamento – Il montepremi Buona giornata a tutti, e benvenuti o bentornati alla DIRETTA LIVE della sesta partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2021. 2.5-2.5: questo il punteggio della sfida al momento in cui i due giocatori si siederanno nuovamente davanti alla scacchiera. Si arriva dal secondo giorno di riposo previsto nel calendario: ce ne sono cinque, tutti di lunedì e di giovedì. Cinque partite, cinque patte fino ad ora: nessuno dei due è riuscito a rompere l’equilibrio, con il russo che ha avuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:La quinta partita – Dichiarazioni dopo la quinta – La situazione tra quinta e sesta – Il regolamento – Il montepremi Buona giornata a tutti, e benvenuti o bentornati alladella sesta partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di. 2.5-2.5: questo il punteggio della sfida al momento in cui i due giocatori si siederanno nuovamente davanti allaera. Si arriva dal secondo giorno di riposo previsto nel calendario: ce ne sono cinque, tutti di lunedì e di giovedì. Cinque partite, cinque patte fino ad ora: nessuno dei due è riuscito a rompere l’equilibrio, con il russo che ha avuto ...

Advertising

Sport24h_it : New Post: LIVE Carlsen v Nepomniachtchi, segui il Mondiale scacchi - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: quinta partita dopo quattro patte vedremo una vittori… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi alla prova della quinta partita del loro match mondiale. Sarà un… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il campione in carica forza la quarta patta -… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: riflessione lunghissima del campione in carica sulla… -