LIVE Carlsen-Nepomniachtchi | Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA | comincia la sesta partita | possibile momento chiave del match

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:21 Daniel Rensch, che effettua la copertura su chess.com insieme, tra gli altri, a Fabiano Caruana, si presta a qualche scherzo. Good morning. Or at least “morning”. #FIDENepo pic.twitter.com/lE9JuMFfOz — Daniel Rensch (@DanielRensch) December 3,13:18 Alcune immagini dinel giorno di riposo di lunedì, ma ha fatto la stessa attività di ieri. Il Campione del Mondo ha infatti giocato a calcio, come usa fare in più di un’occasione. Magnusplayed football on Thursday’s rest day – as he often does. This is footage of him having a kickabout on Monday that has just aired on https://t.co/95hMInBd7Y ...