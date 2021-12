LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 81-76, Eurolega basket in DIRETTA: berlinesi resistono e chiudono a +5, quarto ko consecutivo per l’Armani Exchange! (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:55 berlinesi trascinati da Marcus Eriksson, autore di ben 21 punti con 2/3 da due e 5/8 da tre punti. In doppia cifra anche Maodo Lo con 12 punti a referto. Ai meneghini non sono bastati i 12 punti di Malcolm Delaney (1 solo punto nel secondo tempo per lui dopo gli 11 messi a segno nel primo tempo) e i 10 di Kyle Hines, con Shavon Shields che chiude con ‘solo’ 9 punti (ben lontano dai suoi standard). 21:50 Nonostante un ultimo quarto da paura, l’Olimpia Milano non riesce a ribaltare il match in proprio favore ed espugnare Berlino! L’Alba ha ritrovato le giocate decisive negli ultimi possessi, riuscendo così a mantenere i punti di margine sufficienti per aggiudicarsi la sfida conquistando così la seconda ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:55trascinati da Marcus Eriksson, autore di ben 21 punti con 2/3 da due e 5/8 da tre punti. In doppia cifra anche Maodo Lo con 12 punti a referto. Ai meneghini non sono bastati i 12 punti di Malcolm Delaney (1 solo punto nel secondo tempo per lui dopo gli 11 messi a segno nel primo tempo) e i 10 di Kyle Hines, con Shavon Shields che chiude con ‘solo’ 9 punti (ben lontano dai suoi standard). 21:50 Nonostante un ultimoda paura, l’non riesce a ribaltare il match in proprio favore ed espugnare! L’ha ritrovato le giocate decisive negli ultimi possessi, riuscendo così a mantenere i punti di margine sufficienti per aggiudicarsi la sfida conquistando così la seconda ...

