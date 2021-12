LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 67-56, Eurolega basket in DIRETTA: berlinesi ancora abbondantemente avanti, Milano reagisce ma non basta (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-62 EEEEL CHAAACHOOOOO!!! TRIPLAAAAAAAAAA 69-59 Thiemann sposta letteralmente Hines, Berlino ancora a +10 67-59 Segna anche il libero aggiuntivo il play americano! 67-58 Hall ubriaca Zoosman, penetra e subisce fallo! Milano sotto la doppia cifra di svantaggio E’ iniziato l’ultimo quarto alla Mercedes-Benz Arena di Berlino! Melli sbaglia la tripla sulla sirena! Finisce il terzo quarto con l’Alba Berlino avanti di 11 punti (67-56) grazie ad un break micidiale ad inizio parziale. Milano ha reagito nella seconda parte del quarto, ma deve ingranare la marcia aggiuntiva per ricucire ulteriormente lo strappo con gli avversari negli ultimi 10?! 67-56 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-62 EEEEL CHAAACHOOOOO!!! TRIPLAAAAAAAAAA 69-59 Thiemann sposta letteralmente Hines,a +10 67-59 Segna anche il libero aggiuntivo il play americano! 67-58 Hall ubriaca Zoosman, penetra e subisce fallo!sotto la doppia cifra di svantaggio E’ iniziato l’ultimo quarto alla Mercedes-Benz Arena di! Melli sbaglia la tripla sulla sirena! Finisce il terzo quarto con l’di 11 punti (67-56) grazie ad un break micidiale ad inizio parziale.ha reagito nella seconda parte del quarto, ma deve ingranare la marcia aggiuntiva per ricucire ulteriormente lo strappo con gli avversari negli ultimi 10?! 67-56 ...

zazoomblog : LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 28-25 Eurolega basket in DIRETTA: reazione milanese nel secondo quarto ma i tedesc… - zazoomblog : LIVE – ALBA Berlino-Olimpia Milano 19-10 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Berlino-Olimpia #Milano… - nctbubita : 'Farò una in(stagram) voice (live) all'alba questo fine settimana [sticker]” - ~Ila - CorriereAlbaBra : Radio Chef , diventa “live” al Pala Alba Capitale con due appuntamenti in presenza in programma il 5 e il 12 dicem… - infoitsport : Basket, Eurolega: Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming -