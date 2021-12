LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 60-43, Eurolega basket in DIRETTA: padroni di casa volano a +17, Milano non riesce a reagire (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-50 Taglio perfetto di Ricci! Olimpia a -12 62-48 Dentro anche il libero aggiuntivo, Milano prova a risalire la china 62-47 MELLI! IL CAPITANO C’E’, SEGNA E SUBISCE FALLO 62-45 Eriksson indifendibile, a segno lo svedese 60-45 2/2 in lunetta per Shields e -15 Armani Exchange 60-43 Sikma lancia perfettamente Lammers! Break micidiale dei padroni di casa, Ettore Messina non ci sta e chiama ancora il minuto di sospensione 58-43 Maodo Lo ancora a segno, per il +15 Alba Berlino 56-43 Devon Hall segna di forza, si sblocca l’americano e -13 Milano 56-41 Lo da lontanissimo! Bomba per il play tedesco, Messina deve fermare l’emorragia: time-out immediato 53-41 Sikma dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-50 Taglio perfetto di Ricci!a -12 62-48 Dentro anche il libero aggiuntivo,prova a risalire la china 62-47 MELLI! IL CAPITANO C’E’, SEGNA E SUBISCE FALLO 62-45 Eriksson indifendibile, a segno lo svedese 60-45 2/2 in lunetta per Shields e -15 Armani Exchange 60-43 Sikma lancia perfettamente Lammers! Break micidiale deidi, Ettore Messina non ci sta e chiama ancora il minuto di sospensione 58-43 Maodo Lo ancora a segno, per il +1556-43 Devon Hall segna di forza, si sblocca l’americano e -1356-41 Lo da lontanissimo! Bomba per il play tedesco, Messina deve fermare l’emorragia: time-out immediato 53-41 Sikma dal ...

zazoomblog : LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 28-25 Eurolega basket in DIRETTA: reazione milanese nel secondo quarto ma i tedesc… - zazoomblog : LIVE – ALBA Berlino-Olimpia Milano 19-10 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Berlino-Olimpia #Milano… - nctbubita : 'Farò una in(stagram) voice (live) all'alba questo fine settimana [sticker]” - ~Ila - CorriereAlbaBra : Radio Chef , diventa “live” al Pala Alba Capitale con due appuntamenti in presenza in programma il 5 e il 12 dicem… - infoitsport : Basket, Eurolega: Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming -