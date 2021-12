LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 43-33, Eurolega basket in DIRETTA: break micidiale dei tedeschi, Milano va all’intervallo lungo sul -9 (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-41 Sikma dal pitturato, Alba Berlino aggiorna il massimo vantaggio: +13 51-41 1/2 in lunetta per Shields, -10 Olimpia 51-40 Ancora Eriksson da tre punti! Mano caldissima per lo svedese, 5/5 dall’arco e 17 punti per lui 48-40 Shields penetra e assiste Hines, -8 Milano 48-38 ERIKSSON RISPONDE CON LA STESSA MONETA 45-38 BEN BENTIIILLL!! TRIPLAAAAAAAAAAAA 45-35 Zoosman appoggia al tabellone, doppia cifra di vantaggio per i padroni di casa 43-35 Primo giro in lunetta perfetto per Shields! Primi punti del quarto e Milano a -8 Pochi minuti e le due squadre riprenderanno la sfida col terzo quarto! 20:55 Coach Messina nell’intervista di metà partita: “Dobbiamo giocare meglio in difesa soprattutto ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-41 Sikma dal pitturato,aggiorna il massimo vantaggio: +13 51-41 1/2 in lunetta per Shields, -1051-40 Ancora Eriksson da tre punti! Mano caldissima per lo svedese, 5/5 dall’arco e 17 punti per lui 48-40 Shields penetra e assiste Hines, -848-38 ERIKSSON RISPONDE CON LA STESSA MONETA 45-38 BEN BENTIIILLL!! TRIPLAAAAAAAAAAAA 45-35 Zoosman appoggia al tabellone, doppia cifra di vantaggio per i padroni di casa 43-35 Primo giro in lunetta perfetto per Shields! Primi punti del quarto ea -8 Pochi minuti e le due squadre riprenderanno la sfida col terzo quarto! 20:55 Coach Messina nell’intervista di metà partita: “Dobbiamo giocare meglio in difesa soprattutto ...

zazoomblog : LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 28-25 Eurolega basket in DIRETTA: reazione milanese nel secondo quarto ma i tedesc… - zazoomblog : LIVE – ALBA Berlino-Olimpia Milano 19-10 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Berlino-Olimpia #Milano… - nctbubita : 'Farò una in(stagram) voice (live) all'alba questo fine settimana [sticker]” - ~Ila - CorriereAlbaBra : Radio Chef , diventa “live” al Pala Alba Capitale con due appuntamenti in presenza in programma il 5 e il 12 dicem… - infoitsport : Basket, Eurolega: Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming -