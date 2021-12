LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 28-25, Eurolega basket in DIRETTA: reazione milanese nel secondo quarto, ma i tedeschi sono ancora avanti (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ex Virtus Bologna non segna il libero aggiuntivo, Olimpia che rimane a -6 40-34 CANESTRO CON FALLO PER PIPPO RICCI! Milano C’E’ 40-32 Maodo Lo brucia Rodriguez, Berlino torna a +8 con meno di un minuto nel quarto 38-32 MALCOLM DELANEYYY!! 11 PUNTI PER L’AMERICANOOOOO 38-29 Marcus Eriksson da tre punti! Alba sfiora la doppia cifra di vantaggio 35-29 Virata perfetta di Da Silva, padroni di casa ritornano sul +6 33-29 Fade away di Gigi Datome, Olimpia a -4 33-27 Eriksson da tre punti, break Alba Berlino e nuovamente a +6! Milano deve reagire 30-27 2/2 in lunetta per Sikma, Berlino ancora a +3 con quattro minuti al termine del ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ex Virtus Bologna non segna il libero aggiuntivo,che rimane a -6 40-34 CANESTRO CON FALLO PER PIPPO RICCI!C’E’ 40-32 Maodo Lo brucia Rodriguez,torna a +8 con meno di un minuto nel38-32 MALCOLM DELANEYYY!! 11 PUNTI PER L’AMERICANOOOOO 38-29 Marcus Eriksson da tre punti!sfiora la doppia cifra di vantaggio 35-29 Virata perfetta di Da Silva, padroni di casa ritornano sul +6 33-29 Fade away di Gigi Datome,a -4 33-27 Eriksson da tre punti, breake nuovamente a +6!deve reagire 30-27 2/2 in lunetta per Sikma,a +3 con quattro minuti al termine del ...

zazoomblog : LIVE – ALBA Berlino-Olimpia Milano 19-10 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Berlino-Olimpia #Milano… - nctbubita : 'Farò una in(stagram) voice (live) all'alba questo fine settimana [sticker]” - ~Ila - CorriereAlbaBra : Radio Chef , diventa “live” al Pala Alba Capitale con due appuntamenti in presenza in programma il 5 e il 12 dicem… - infoitsport : Basket, Eurolega: Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming - emonamkoo : divertente oggi che son sveglia all'alba non stanno facendo la live e sicuramente se mi addormento la fanno perchépghjk -