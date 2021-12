LIVE – ALBA Berlino-Olimpia Milano 19-10, Eurolega 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 3 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di ALBA Berlino-AX Armani Exchange Milano, sfida valida per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2021/2022. Momento difficile della stagione per gli uomini di Ettore Messina, complice un generale calo di forma a cui si aggiunge l’infortunio occorso a Mitoglou. È anche vero che, di tre sconfitte consecutive, due, quelle contro Zenit San Pietroburgo e Olympiacos, sono arrivate perlopiù per meriti degli avversari. Ora però è importante ripartire per non perdere troppo contatto dal gruppo di testa. I meneghini sono attesi dalla trasferta tedesca contro una squadra che ha vinto solo quattro volte nella competizione, finora, ma che viene dalla bella vittoria contro il Maccabi. La palla a due è prevista per le ore 20:00 di venerdì 3 dicembre, con ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Latestuale di-AX Armani Exchange, sfida valida per la tredicesima giornata dell’. Momento difficile della stagione per gli uomini di Ettore Messina, complice un generale calo di forma a cui si aggiunge l’infortunio occorso a Mitoglou. È anche vero che, di tre sconfitte consecutive, due, quelle contro Zenit San Pietroburgo e Olympiacos, sono arrivate perlopiù per meriti degli avversari. Ora però è importante ripartire per non perdere troppo contatto dal gruppo di testa. I meneghini sono attesi dalla trasferta tedesca contro una squadra che ha vinto solo quattro volte nella competizione, finora, ma che viene dalla bella vittoria contro il Maccabi. La palla a due è prevista per le ore 20:00 di venerdì 3 dicembre, con ...

zazoomblog : LIVE – ALBA Berlino-Olimpia Milano 19-10 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Berlino-Olimpia #Milano… - nctbubita : 'Farò una in(stagram) voice (live) all'alba questo fine settimana [sticker]” - ~Ila - CorriereAlbaBra : Radio Chef , diventa “live” al Pala Alba Capitale con due appuntamenti in presenza in programma il 5 e il 12 dicem… - infoitsport : Basket, Eurolega: Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming - emonamkoo : divertente oggi che son sveglia all'alba non stanno facendo la live e sicuramente se mi addormento la fanno perchépghjk -