Lisa Vozza: "Vaccino ogni anno? Le aziende lo dicono per la Borsa, dipende da Omicron" (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Bisogna distinguere tra le dichiarazioni di chi dirige un’azienda - e dunque presta attenzione anche all’andamento della Borsa - e cosa dicono i dati scientifici. Nessuno può sapere se dovremo vaccinarci ancora contro il Covid dopo la terza dose”. La biologa e divulgatrice scientifica Lisa Vozza tira il freno commentando le dichiarazioni rilasciate dall’ad di Pfizer: Albert Bourla alla Bbc ha spiegato che, con buona probabilità, ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali contro il Covid per molti anni a venire. Sulla stessa scia anche il capo di BioNTech, Ugur Sahin, secondo cui - dice a The Economist - è probabile che il Vaccino dovrà essere aggiornato ogni anno o due e che le persone dovranno essere rivaccinate regolarmente.“Nessuno ha sfera di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Bisogna distinguere tra le dichiarazioni di chi dirige un’azienda - e dunque presta attenzione anche all’andamento della- e cosai dati scientifici. Nessuno può sapere se dovremo vaccinarci ancora contro il Covid dopo la terza dose”. La biologa e divulgatrice scientificatira il freno commentando le dichiarazioni rilasciate dall’ad di Pfizer: Albert Bourla alla Bbc ha spiegato che, con buona probabilità, ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali contro il Covid per molti anni a venire. Sulla stessa scia anche il capo di BioNTech, Ugur Sahin, secondo cui - dice a The Economist - è probabile che ildovrà essere aggiornatoo due e che le persone dovressere rivaccinate regolarmente.“Nessuno ha sfera di ...

