L’Inter piomba sul giocatore | “Siamo interessati | lo stiamo seguendo”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Da tempo il nome dell’attaccante Julian Alverez viene accostato al. Ilattualmente milita tra le file del River Plate ed è uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino,è pronta ad affondare il colpo. A riguardo, ha parlato ai microfoni di ESPN, il vicepresidente delJavier Zanetti, ecco le sue parole: “Il nostro direttore sportivo è attualmente in Argentina per guardare i giocatori – rivela Zanetti -. Fa parte di una strategia, visto che era in Brasile, ora in Argentina e poi andrà in Uruguay. Ci sono molti giocatori interessanti. Oggi si parla molto di Julián Álvarez. Nel nostro paese c’è tanta materia prima. Mi ricordo bene quando comprammo Lautaro: quando prendi un giovane, non devi avere solo una visione sull’immediato, ma devi vederlo tra 3-4 anni, come sarà la ...