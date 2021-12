L’ingloriosa fine di Quelli che

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 3 dicembre 2021)cheche… termina la sua corsa. Dopo un avvio di stagione già di per sé movimentato e segnato da ascolti bassi, la trasmissione condotta da Luca e Paolo con Mia Ceran ha concluso ieri sera – 2 dicembre – la propria permanenza in video. Almeno per quest’anno. Al termine della puntata, i padroni di casa si sono congedati dal pubblico con tono piuttosto serio: niente battute o ironie, ma solo un annuncio molto vago che non ha affatto dissipato le nubi su una chiusura definitiva dello show. “Questa era l’ultima puntata di quest’anno. Ringraziamo il nostro pubblico, ringraziamo le maestranze, la produzione Rai e tutti i professionisti che con il loro lavoro hanno reso possibile andare in onda.che… vi saluta e vi augura un magnifico Natale“ ha affermato Mia Ceran nei saluti finali, con toni che non hanno sciolto i ...