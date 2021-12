L' inf***o Galli Disastro Rai | come chiamano il professore al tg scientifico E la giornalista sbianca | Video

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La clamorosa gaffe Rai su Massimoa TgR Leonardo. E per fortuna che si tratta del "tg" di viale Mazzini. Il virologo dell'ospedale Sacco di Milano, tra i volti più famosi della tv italiana dell'ultimo anno e mezzo (purtroppo per l'Italia, a causa della pandemia di Covid) viene presentato dallaLaura De Donato con una definizione sconvolgente. "L'unica soluzione è che il vaccino arrivi anche nei Paesi più poveri", spiega la mezzobusto, ricordando le parole, testuale, "dell'infottivologo Massimo". Un momento di incertezza tradisce la gaffe della presentatrice, consapevole di averla fatta (e detta) grossa. Ovviamente il lapsus finisce dritto dritto a Striscia la notizia, nella rubrica sulle sviste e gli errori in tv. "L'infottivologo ...

