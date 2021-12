L’Inferno di Dante Alighieri nel nuovo libro-game firmato da Alberto Orsini

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Sherlock Holmes: prima con delitto” è il titolo di undi grande successo,nel 2019 dal giornalista e scrittore abruzzese. L’autore aquilano torna oggi in libreria con un-book, interamente ispirato aldella “Divina Commedia” di. Nel settecentesimo anniversario della scomparsa del sommo poeta, il volume “Inferno” di Watson Edizioni offre al lettore un percorso oscuro e impervio capace di regalare un’esperienza ‘immersiva’, non troppo lontana da quella dei giochi di ruolo.Il volume uscirà oggi, venerdì 4 dicembre, in tutte le librerie e sarà presentato lunedì 6 dicembre negli spazi della fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi di ...