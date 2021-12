L’infermiera che ha smascherato il no vax con il braccio di silicone: «All’inizio ho pensato all’amputazione di un arto» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Filippa Bua: «Ero dispiaciuta, pensavo di averlo messo in una situazione imbarazzante ma quando gli ho chiesto di darmi l’altro braccio ho visto che aveva indossato un busto di scena. Si è messo a ridere ed è andato via» Leggi su corriere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Filippa Bua: «Ero dispiaciuta, pensavo di averlo messo in una situazione imbarazzante ma quando gli ho chiesto di darmi l’altroho visto che aveva indossato un busto di scena. Si è messo a ridere ed è andato via»

