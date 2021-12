L’infermiera che ha scoperto il braccio di silicone: "Ho pensato a un arto amputato" (Di venerdì 3 dicembre 2021) “L’uomo che avevo davanti stava cercando di eludere la vaccinazione attraverso una protesi in silicone sulla quale sperava che io, inconsapevole, iniettassi il farmaco”. Filippa Bau, L’infermiera che ha assistito a questo episodio, racconta in un’intervista al Corriere della Sera la sua incredulità davanti al novax che ha tentato di ingannarla. “Sono passata in pochi istanti da una situazione di normalità, a una d’imbarazzo e poi, ancora, a una di stupore e incredulità”. L’episodio è avvenuto il 2 dicembre all’hub vaccinale Biverbanca di Biella, in Piemonte. Un cinquantenne si è presentato con un finto bicipite, un deltoide in silicone, pensando d’ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere il green pass senza fare realmente il vaccino. “Quando ho scoperto il braccio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) “L’uomo che avevo davanti stava cercando di eludere la vaccinazione attraverso una protesi insulla quale sperava che io, inconsapevole, iniettassi il farmaco”. Filippa Bau,che ha assistito a questo episodio, racconta in un’intervista al Corriere della Sera la sua incredulità davanti al novax che ha tentato di ingannarla. “Sono passata in pochi istanti da una situazione di normalità, a una d’imbarazzo e poi, ancora, a una di stupore e incredulità”. L’episodio è avvenuto il 2 dicembre all’hub vaccinale Biverbanca di Biella, in Piemonte. Un cinquantenne si è presentato con un finto bicipite, un deltoide in, pensando d’ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere il green pass senza fare realmente il vaccino. “Quando hoil...

