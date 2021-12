L’industria conserviera aiuta il reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) È molto più di una moda: ormai da anni le sbarre di molte carceri si piegano per lasciar entrare (e uscire) prodotti e sapori legati aldell’enogastronomia. Progetti ideati per favorire ildei carcerati attraverso il, la cui validità è testimoniata proprio dall’abbassarsi dei tassi di recidiva. Così a Padova un laboratorio che opera all’interno della Casa di Reclusione Due Palazzi rifornisce di dolcezze gli scaffali e le vetrine della Pasticceria Giotto, a Milano il progetto Buoni Dentro si rivolge ai giovanissimi dell’istituto penale minorile Beccaria e si estende ai giovani adulti della casa circondariale di San Vittore, coinvolti in un laboratorio di panificazione con punto vendita. E a Vibo Valentia si rinnova per il sesto anno consecutivo la collaborazione con il penitenziario, all’interno del quale ...