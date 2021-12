Linda Batista aggredita a Dubai: il racconto dell’attrice di Incantesimo (Di venerdì 3 dicembre 2021) La dinamica dell’aggressione Linda Batista, artista di origini brasiliane nota al grande pubblico per il ruolo di Denise nella fiction Incantesimo, è stata aggredita a Dubai dopo aver difeso un ragazzo omosessuale. L’attrice ha raccontato com’è andata la vicenda al nostro Armando Sanchez, in un’intervista che potete trovare integralmente sull’ultimo numero di Novella 2000. La L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 dicembre 2021) La dinamica dell’aggressione, artista di origini brasiliane nota al grande pubblico per il ruolo di Denise nella fiction, è statadopo aver difeso un ragazzo omosessuale. L’attrice ha raccontato com’è andata la vicenda al nostro Armando Sanchez, in un’intervista che potete trovare integralmente sull’ultimo numero di Novella 2000. La L'articolo proviene da Novella 2000.

adelevaleria : RT @Corriere: L'attrice Linda Batista picchiata a Dubai per aver difeso un ragazzo gay: 45 punti al ... - Fusto2015Giusy : RT @Corriere: L'attrice Linda Batista picchiata a Dubai per aver difeso un ragazzo gay: 45 punti al ... - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: ITGMT — Linda Batista picchiata per aver difeso un gay: Una donna stava maltrattando un ragazzo omosessuale davanti a… - phoenixnoita : RT @lupovittorio42: L'attrice Linda Batista picchiata a Dubai per aver difeso un gay, 45 punti di sutura al volto... (PaoloMontanari) -