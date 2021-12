Liga 2021/2022: finale pazzo, il Granada vince lo scontro salvezza contro l’Alaves (Di venerdì 3 dicembre 2021) Colpaccio del Granada contro l’Alaves nel match salvezza della Liga 2021/2022. Nell’anticipo della sedicesima giornata del campionato spagnolo in un finale assolutamente pazzo i padroni di casa battono gli ospiti per 2-1 e li scavalcano in classifica, portandosi a quota 15 contro i 14 dell’Alaves. Il Granada ottiene dunque tre punti d’oro nella lotta per non retrocedere e mette tra sé e le sabbie mobili un’altra squadra. Nel primo tempo a rompere l’equilibrio è Puertas al 14?. Il suo gol, di ottima fattura, vale il vantaggio del Granada, che da qui in avanti, pur non disdegnando le sortite offensive, gioca con ordine e raziocinio cercando di gestire il punteggio. ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Colpaccio delnel matchdella. Nell’anticipo della sedicesima giornata del campionato spagnolo in unassolutamentei padroni di casa battono gli ospiti per 2-1 e li scavalcano in classifica, portandosi a quota 15i 14 del. Ilottiene dunque tre punti d’oro nella lotta per non retrocedere e mette tra sé e le sabbie mobili un’altra squadra. Nel primo tempo a rompere l’equilibrio è Puertas al 14?. Il suo gol, di ottima fattura, vale il vantaggio del, che da qui in avanti, pur non disdegnando le sortite offensive, gioca con ordine e raziocinio cercando di gestire il punteggio. ...

