L'ex medico attacca: "FIFA e UEFA pensano solo al business, non alla salute dei giocatori!" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Accuse pesanti quelle che il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha rivolto nei confronti della FIFA e dell'UEFA. Proprio quest'ultimo ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dei tanti infortuni che stanno colpendo la Serie A: Enrico Castellacci, Italia "Strano che si faccia questa bagarre solamente ora che si sono infortunati tuti questi giocatori. Sono diversi mesi che i medici del calcio fanno presente questo rischio. Mi sembra non ci sia da parte di FIFA e UEFA una consapevolezza dei rischi che corrono i giocatori, pensano solo al business e nessuno alla salute dei giocatori. Questa situazione si è venuta a creare solo ultimamente. O si entra nella mentalità o si ...

