Letture natalizie | tre libri per ragazzi da leggere a Dicembre

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, trein occasione del mese di: Tolkien, Andersen e Deleddaè ormai giunto e con lui la voglia di immergersi in storie e magia. Lesono un modo unico per prepararsi alle consuete atmosfere di lustrini e luci proprie di questo periodo dell’anno; ci sono i classici, come Canto di Natale di Charles Dickens o Piccole Donne, in cui la Alcott fa iniziare le vicende delle sorelle March proprio il giorno di Natale. Tuttavia, esistono altreforse poco note rispetto ai classici ma che vale la pena rispolverare. Un primo esempio è quello di John R. R. Tolkien; conosciuto ...