L’esposto in procura sulla procedura di affidamento del Cloud della Pubblica Amministrazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un esposto in procura presentato dal deputato ex Movimento 5 Stelle Raphael Reduzzi mette l’accento e pone l’attenzione sulle regole che andranno a disciplinare il bando di gara – o meglio – il partenariato pubblico-privato – che sta alla base della costruzione del cosiddetto Cloud PA, con cui i servizi della Pubblica Amministrazione in Italia saranno condivisi attraverso la tecnologia di Cloud computing, rendendo così più accessibile il dato personale al cittadino e – di conseguenza – snellendo di molto i processi burocratici che da sempre rappresentano uno dei punti più critici della Pubblica Amministrazione italiana. Il deputato Reduzzi, che fa parte della commissione Bilancio della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un esposto inpresentato dal deputato ex Movimento 5 Stelle Raphael Reduzzi mette l’accento e pone l’attenzione sulle regole che andranno a disciplinare il bando di gara – o meglio – il partenariato pubblico-privato – che sta alla basecostruzione del cosiddettoPA, con cui i serviziin Italia saranno condivisi attraverso la tecnologia dicomputing, rendendo così più accessibile il dato personale al cittadino e – di conseguenza – snellendo di molto i processi burocratici che da sempre rappresentano uno dei punti più criticiitaliana. Il deputato Reduzzi, che fa partecommissione Bilancio...

