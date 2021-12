Lenny Kravitz papà innamorato | gli auguri più teneri per la figlia Zoë

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Una foto che li ritrae insieme in riva al mare e una dichiarazione di «amore infinito»: per il suo 33esimo compleanno, il cantante regala allaun post su Instagram. Che scioglie il cuore

Ultime Notizie dalla rete : Lenny Kravitz

Rockol.it

Papàe mamma Lisa Bonet (il loro matrimonio è durato dal 1987 al 1993 ndr ) sono orgogliosi della loro bambina e non perdono occasione per ribadirlo, idem il patrigno Jason Mamoa con ...Foto: @ Instagram/Si tratta di una foto scattata sulla spiaggia nella quale una Zoe ancora bambina gioca a costruire un castello di sabbia col cantante. Lei dolcissima con le treccine ...Una foto che li ritrae insieme in riva al mare e una dichiarazione di «amore infinito»: per il suo 33esimo compleanno, il cantante regala alla figlia un post su Instagram. Che scioglie il cuore ...E sono 33 primavere, ma per qualcuno rimane sempre la sua piccola con cui costruiva castelli di sabbia sulla spiaggia. Zoë Kravitz il 1° dicembre ha festeggiato il suo compleanno e papà Lenny, come da ...