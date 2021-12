Legge di Bilancio | Draghi | “Da gennaio assegno unico | famiglia è bene collettivo”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Confermato il taglio delle tasse con vantaggi progressivi per i redditi fino a 50mila euro che si azzerano gradualmente a quota 75mila euro

Advertising

CarloCalenda : I giovani che lavorano guadagnano una miseria, con @Azione_it abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilan… - Radio1Rai : ??#Radioanchio #LuigiSbarra @CislNazionale incontro #Draghi #Sindacati: “Per noi l’obiettivo è quello di esercitare… - AndreaMarcucci : In vista della legge di bilancio e del voto sul #Quirinale, #Letta esca dal suo splendido isolamento. Draghi deve r… - InfinitoIsacco : RT @enzopresutto_: #Berlusconi al Quirinale. Non è quello il nominativo del @Mov5Stelle. Il nostro obiettivo è presentare un nome di alto p… - Consiglioveneto : Lunedì 6 e martedì 7 dicembre il Consiglio affronta la legge di stabilità regionale e il Bilancio previsionale 2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge Bilancio

Il Post

Il giudizio sulladi2022 della campagna Sbilanciamoci dunque è 'deludente' perché il testo non è adeguato alle sfide che il Paese deve affrontare, 'un'occasione mancata' perché temi ...Il contenuto delle righe seguenti necessita di una premessa obbligatoria: ladiè stata presentata dal Governo il 16 novembre, oltre tre settimane dopo il termine ordinatorio entro cui la si dovrebbe presentare. Non sfugge a nessuno l'aggravarsi di una ...L'Aquila, il tema dei collegamenti ferroviari veloci per le aree interne è più attuale che mai a colpi di commissioni ed emendamenti. La deputata Pezzopane: "L'Aquila deve uscire dall'isolamento".Si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi la cabina di regia sulla manovra, con il premier Mario Draghi che si è riunito con il ministro dell'Economia Daniele Franco e con i ...