L’economia italiana ha ingranato la quarta

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In un Paese affollato di pessimisti e disfattisti cronici come il nostro si fa fatica ad accettare l’idea cheabbialae che corra più di tutte le altre. Anche perché ciò rappresenterebbe una frattura storica con la vecchia narrativa dominante secondo cui siamo l’eterno “fanalino di coda”: nel mondo, in Europa, dappertutto. Sempre i peggiori. Sicché perfino tra coloro che ormai sono disposti a concedere che gli attuali numeri dell’Italia sono quantomeno sorprendenti, c’è qualcuno che ha addirittura coniato il termine “rimbalzone”, per non sbilanciarsi troppo. Infatti, la spiegazione principale degli attuali forti tassi di crescita italiani resta quella che nel 2020 il nostro PIL era caduto molto a causa della pandemia e che quindi adesso sta crescendo semplicemente perché doveva ...