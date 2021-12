Le mine anti-uomo messe al bando Vittoria di Emergency Approvata definitivamente dalla Camera la legge contro il finanziamento delle imprese che producono munizioni e submunizioni cluster

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Aula dellahaapprovato, all’unanimità con 383 voti favorevoli, la proposta diilche, commercializzano o detengonoe sub. Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all’estero, direttamente o avvalendosi di societàllate o collegate secondo i criteri del codice civile. Soddisfazione da parte di, il cui fondatore di recente scomparso, Gino Strada (nella foto) è stato protagonista di una battaglia ventennale. Un cammino, commenta la presidente Rossella Miccio, ...

... il parlamento italiano ha finalmente approvato la proposta di legge per vietare qualunque finanziamento alle società , con sede in Italia o all'estero, che producono- persona o bombe a ...... dei rimpatri di stranieri dai Cpr effettuati quest'anno dall'Italia e del via libera definitivo alla legge contro le- uomo. Turchia: L'Ue estende fino al 2023 il pacchetto di ...Via libero definitivo e all’unanimità della norma che vieta investimenti in aziende estere che ancora producono mine antipersona e bombe a grappolo ...Il decreto sulle mine anti-uomo è legge. La Camera ha dato il via libera al provvedimento con 385 voti a favore.