Le condizioni di Koulibaly, Osimhen e Anguissa, andranno in Coppa d'Africa? (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, ha analizzato la situazione infortuni in casa Napoli. A far preoccupare Luciano Spalletti sono Anguissa, Koulibaly e Osimhen, in quanto a breve inizierà anche la Coppa d'Africa. Koulibaly ha sicuramente finito il suo 2021, fortunatamente ha dato retta a Spalletti e al medico Canonico, ed è uscito dal campo senza continuare a giocare, come avrebbe voluto. Koulibaly Napoli Coppa d'Africa Le settimane di stop saranno quattro, avendo una distrazione di secondo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Koulibaly andrà in Coppa d'Africa, ancora non al 100%, questo vuol dire che, scongiurando ricadute, il senegalese tornerà ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, ha analizzato la situazione infortuni in casa Napoli. A far preoccupare Luciano Spalletti sono, in quanto a breve inizierà anche lad'ha sicuramente finito il suo 2021, fortunatamente ha dato retta a Spalletti e al medico Canonico, ed è uscito dal campo senza continuare a giocare, come avrebbe voluto.Napolid'Le settimane di stop saranno quattro, avendo una distrazione di secondo grado al bicipite femorale della gamba sinistra.andrà ind', ancora non al 100%, questo vuol dire che, scongiurando ricadute, il senegalese tornerà ...

Advertising

infoitsport : Napoli, UFFICIALE: lungo stop per Koulibaly, le condizioni di Insigne e Fabián - infoitsport : Infortunio Koulibaly, terribile notizia per Spalletti: le condizioni e i tempi di recupero - infoitsport : Infortuni Napoli: le condizioni di Insigne, Fabian, Koulibaly. Milan a rischio? - Salvato95551627 : RT @NCN_it: ALVINO: “KOULIBALY, C’È TANTA PREOCCUPAZIONE IN CASA NAPOLI: DIFENSORE MONITORATO CON ATTENZIONE” #Alvino #Koulibaly #preoccu… - calciotoday_it : ?? Infortunio #Koulibaly, brutte notizie per #Spalletti ?? -