Le bestie nere del Napoli: la sorpresa è il Sassuolo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ogni tifoso vive le partite contro certe squadre quasi con terrore. I ricordi del passato influiscono sulle sensazioni che ciascuno prova prima di alcuni incontri di calcio. Quale tifoso del Napoli non ha tremato, immaginando già il pallone in rete, prima della punizione del Sassuolo che ha portato al gol di Ferrari? E chi non ha provato un brivido all’ingresso di Defrel? Ne aveva già fatti cinque agli azzurri, e solo il Var gli ha tolto il pesantissimo sesto centro. Allora le bestie nere esistono oppure no? Esistono squadre che giocano meglio contro altre o forse squadre che di fronte a certi avversari si spaventano? Le linee di demarcazione tra narrazione e realtà sono come al solito l’aritmetica e la statistica. Negli ultimi 10 anni le squadre che hanno giocato almeno 16 partite contro il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ogni tifoso vive le partite contro certe squadre quasi con terrore. I ricordi del passato influiscono sulle sensazioni che ciascuno prova prima di alcuni incontri di calcio. Quale tifoso delnon ha tremato, immaginando già il pallone in rete, prima della punizione delche ha portato al gol di Ferrari? E chi non ha provato un brivido all’ingresso di Defrel? Ne aveva già fatti cinque agli azzurri, e solo il Var gli ha tolto il pesantissimo sesto centro. Allora leesistono oppure no? Esistono squadre che giocano meglio contro altre o forse squadre che di fronte a certi avversari si spaventano? Le linee di demarcazione tra narrazione e realtà sono come al solito l’aritmetica e la statistica. Negli ultimi 10 anni le squadre che hanno giocato almeno 16 partite contro il...

