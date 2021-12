Lazio | Sarri | «Su pari dell' Udinese c' era punizione per noi»

Leggi su footdata

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Abbiamo fatto un primo tempo in confusione, una squadra poco ordinata che forse voleva mettere a posto nella prima mezz’ora quello che era successo a Napoli. Per fortuna poi abbiamo reagito e siamo anche andati in vantaggio, poi purtroppo abbiamo subito il pareggio alla fine, su un’azione su cui poi, rivedendola, c’eraper noi. Non siamo stati fortunati, ma se non troviamo solidità essere sfortunati diventa facile”. Lo ha detto il tecnico, Maurizio, a Dazn nel dopo partita di4-4.