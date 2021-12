Lavoro: confermati 77 licenziamenti all’ippodromo di Agnano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La società Ippodromi Partenopei di Agnano ha confermato, nel corso del previsto incontro di giovedì con le organizzazioni sindacali, la volontà di proseguire con la procedura di licenziamento per i 77 lavoratori della struttura. La scelta colpisce uno dei simboli di Napoli, cornice in cui ad ottobre si è svolto un grande evento come il Gran Premio Lotteria: “Il Comune – spiega Alessandra Tommasini, segretario generale Slc Napoli – proprietario della struttura deve intervenire subito, assumendosi le proprie responsabilità ed evitare un ennesimo schiaffo all’occupazione della nostra città e ai lavoratori che vedono ancora una volta messo a rischio il proprio posto di Lavoro sia per le sempre più esigue risorse destinate al settore dell’ippica da parte del governo nazionale così come contenuto nella proposta di legge di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La società Ippodromi Partenopei diha confermato, nel corso del previsto incontro di giovedì con le organizzazioni sindacali, la volontà di proseguire con la procedura di licenziamento per i 77 lavoratori della struttura. La scelta colpisce uno dei simboli di Napoli, cornice in cui ad ottobre si è svolto un grande evento come il Gran Premio Lotteria: “Il Comune – spiega Alessandra Tommasini, segretario generale Slc Napoli – proprietario della struttura deve intervenire subito, assumendosi le proprie responsabilità ed evitare un ennesimo schiaffo all’occupazione della nostra città e ai lavoratori che vedono ancora una volta messo a rischio il proprio posto disia per le sempre più esigue risorse destinate al settore dell’ippica da parte del governo nazionale così come contenuto nella proposta di legge di ...

