Lavoravano senza il vaccino: 281 tra medici e altri sanitari scoperti dai Nas. 126 denunciati per esercizio abusivo della professione (Di venerdì 3 dicembre 2021) I carabinieri dei Nas hanno scoperto 281 tra medici e sanitari non immunizzati che si trovavano comunque al lavoro, nell’ambito di una campagna di verifiche – promossa d’intesa con il ministero della Salute – sul rispetto dell’obbligo vaccinale per le figure “esercenti le professioni sanitarie” e “operatori di interesse sanitario”, previsto dallo scorso aprile. Un’operazione finalizzata proprio a individuare i professionisti che continuavano a esercitare l’attività seppur privi di vaccinazione anti-Covid, sia in ambito pubblico si in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati. Le verifiche hanno interessato 1.609 strutture e sono state verificate circa 4.900 posizioni relative a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) I carabinieri dei Nas hanno scoperto 281 tranon immunizzati che si trovavano comunque al lavoro, nell’ambito di una campagna di verifiche – promossa d’intesa con il ministeroSalute – sul rispetto dell’obbligo vaccinale per le figure “esercenti le professionie” e “operatori di interesseo”, previsto dallo scorso aprile. Un’operazione finalizzata proprio a individuare i professionisti che continuavano a esercitare l’attività seppur privi di vaccinazione anti-Covid, sia in ambito pubblico si in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati. Le verifiche hanno interessato 1.609 strutture e sono state verificate circa 4.900 posizioni relative a, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e ...

