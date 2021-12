“Lavorano male, ogni due giorni…”: Napoli, duro attacco dall’ex (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alfondo De Nicola, ex medico sociale del Napoli, a Radio Punto Nuovo ha detto la sua sui vari infortuni tra le fila azzurre. Dopo il rocambolesco pareggio contro il Sassuolo, il Napoli ha un solo punto di vantaggio sul Milan e due punti sull’Inter. Gli azzurri sfideranno domani al Maradona una lanciatissima Atalanta. Sulla panchina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alfondo De Nicola, ex medico sociale del, a Radio Punto Nuovo ha detto la sua sui vari infortuni tra le fila azzurre. Dopo il rocambolesco pareggio contro il Sassuolo, ilha un solo punto di vantaggio sul Milan e due punti sull’Inter. Gli azzurri sfideranno domani al Maradona una lanciatissima Atalanta. Sulla panchina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Andymar17417544 : @matteograndi @ChiaraAnto33 @ferrazza Questo certamente. Però abbia pazienza...è formulato proprio male, sembra che… - Marcoboysan1 : @MassySessa31 @VegasGoal Ma infatti non era riferito a te...sono queste fughe di notizie così false che fanno male… - mirti1010 : No va beh a che ho fatto di male per meritarmi sta registrazione di amici? Col cavolo che lo vedo domenica. È un ol… - danieledv79 : RT @GibelliTiziana: @CalaminiciM Perché è spiegato male. Di cicli produttivi 7/7 è pieno il mondo… ma i dipendenti ci lavorano 5/7… a turno… - CalaminiciM : RT @GibelliTiziana: @CalaminiciM Perché è spiegato male. Di cicli produttivi 7/7 è pieno il mondo… ma i dipendenti ci lavorano 5/7… a turno… -