L' Atletico Mineiro di Hulk e Diego Costa vince il Brasileirao dopo 50 anni

(Di venerdì 3 dicembre 2021) SALVADOR DE BAHIA (BRASILE) - È una notte magica per l'e i propri tifosi. A distanza di 50dal primo storico trionfo, i bianconeri sono tornati are il. La ...

SALVADOR DE BAHIA (BRASILE) - A distanza di 50 anni dalla prima volta, l'torna a vincere il Brasileirao, il massimo campionato brasiliano. I bianconeri, guidati in campo da Hulk e Diego Costa, hanno conquistato il titolo con due turni d'anticipo battendo ...SALVADOR DE BAHIA (BRASILE) - È una notte magica per l'e i propri tifosi. A distanza di 50 anni dal primo storico trionfo, i bianconeri sono tornati a vincere il Brasileirao. La formazione guidata da Hulk e Diego Costa può finalmente ...Rimontando dallo 0-2 in 4 minuti contro il Bahia, il Galo si è laureato campione nazionale con due turni d'anticipo. Festeggiano Hulk, Edu Vargas e Diego Costa.I bianconeri, guidati in campo da Hulk e Diego Costa, con due turni d'anticipo hanno conquistato il secondo titolo a distanza di mezzo secolo dal primo trionfo. Decisiva la vittoria per 3-2 sul Bahia ...