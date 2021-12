Latina | vandalizzano la scuola e postano il video sui social | beccati tre minorenni

(Di venerdì 3 dicembre 2021)– Nel corso della giornata di ieri i Carabinieri dihanno deferito all’Autorità Giudiziaria per idi Roma tre adolescenti del luogo che, la notte tra il 1 e il 2 dicembre, dopo essere entrati attraverso una finestra all’interno di un istituto secondario di primo grado, sito in uno dei borghi, hanno prelevato un estintore lì installato, e l’hanno svuotato all’interno dei locali con il chiaro intento di imbrattare le aule, ricoprendo i banchi di polvere antincendio. Quella che i minori, evidentemente, hanno ritenuto una goliardata, è stata dagli stessi filmata con un telefonino e postata immediatamente sui. Il, divenuto virale, è finito anche nelle mani dei Carabinieri i quali, avviate immediatamente le indagini, sono riusciti ad identificare inizialmente il giovane ...

A denunciare il fatto un utente, che ha sottolineato lo sbaglio specificando come l'auto non appartenga ad una donna ma ad un uomo, e che questa persona non sia neanche di. E' stata sporta ...A denunciare il fatto un utente, che ha sottolineato lo sbaglio specificando come l'auto non appartenga ad una donna ma ad un uomo, e che questa persona non sia neanche di. E' stata sporta ...Il video dove i tre ragazzi imbrattavano i banchi con la polvere antincendio dell'estintore era diventato virale, finendo anche nelle mani dei carabinieri ...