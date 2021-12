Latina e provincia: sorpresi medici e sanitari non vaccinati al lavoro: scattano denunce e sospensioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) In relazione all’attuale incremento della diffusione epidemica, i Carabinieri NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, stanno conducendo una campagna di verifiche sul rispetto dell’obbligo vaccinale per le figure “esercenti le professioni sanitarie” e “operatori di interesse sanitario”. medici e sanitari non vaccinati al lavoro irregolarmente In particolare, i servizi sono finalizzati ad individuare i professionisti, sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati, che continuano ad esercitare l’attività, sebbene privi di vaccinazione anti-COVID. Ad oggi, nel corso di controlli presso 1.609 strutture e centri sanitari pubblici e privati sono state verificate ca. 4.900 posizioni relative a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) In relazione all’attuale incremento della diffusione epidemica, i Carabinieri NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, stanno conducendo una campagna di verifiche sul rispetto dell’obbligo vaccinale per le figure “esercenti le professionie” e “operatori di interesseo”.nonalirregolarmente In particolare, i servizi sono finalizzati ad individuare i professionisti, sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati, che continuano ad esercitare l’attività, sebbene privi di vaccinazione anti-COVID. Ad oggi, nel corso di controlli presso 1.609 strutture e centripubblici e privati sono state verificate ca. 4.900 posizioni relative a ...

