Ladispoli | positivo al Covid fugge dall’Ospedale | si nasconde nel negozio ma poi si sente male

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 dicembre 2021). Un fatto a dir poco eclatante. Un uomo di 44 anni ricoverato in ospedale, nel reparto trattamento, ha deciso di fuggire dalla struttura benché consapevole di esseree contagioso per gli altri. Si è strappato di dosso tutti gli apparecchi medici, rompendone e danneggiandoli durante la fuga. Inoltre, quando si è imbattuto nelle infermiere che hanno cercato di fermarlo, c’è stata anche na breve colluttazione. Infine, l’uomo è riuscito a fuggirema poi, per strada, ha avuto un forte malore. La folle dinamica aIl fatto è accaduto lunedì scorso, quando i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 44enne di Roma, già noto alle Forze dell’Ordine per le proprie molteplici vicissitudini giudiziarie. Gli agenti, quel giorno, erano intervenuti su richiesta ...