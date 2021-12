La vendita online delle auto che vuole l'Europa non aiuta nessuno (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come se non bastassero la crisi dei microchip e il crollo delle vendite, ai problemi che affliggono il settore europeo dell’automobile si aggiunge una crescente tensione tra case produttrici e concessionari. Le prime, alle prese con investimenti giganteschi per elettrificare la gamma, cercano disperatamente di ridurre i costi. Per esempio riducendo i margini della rete di vendita, diminuendo il numero di showroom, e iniziando a vendere i veicoli online. I concessionari, da parte loro, vedono in pericolo il loro futuro di imprenditori e paventano il rischio di tagli all’occupazione per decine di migliaia di posti di lavoro. Il terreno di confronto è un regolamento europeo, in capo alla direzione della concorrenza, che disciplina i rapporti tra imprese e distributori, non solo nel settore delle ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come se non bastassero la crisi dei microchip e il crollovendite, ai problemi che affliggono il settore europeo dell’mobile si aggiunge una crescente tensione tra case produttrici e concessionari. Le prime, alle prese con investimenti giganteschi per elettrificare la gamma, cercano disperatamente di ridurre i costi. Per esempio riducendo i margini della rete di, diminuendo il numero di showroom, e iniziando a vendere i veicoli. I concessionari, da parte loro, vedono in pericolo il loro futuro di imprenditori e paventano il rischio di tagli all’occupazione per decine di migliaia di posti di lavoro. Il terreno di confronto è un regolamento europeo, in capo alla direzione della concorrenza, che disciplina i rapporti tra imprese e distributori, non solo nel settore...

