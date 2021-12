La variante Omicron sarebbe in grado di contagiare chi ha già contratto il Covid: lo studio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo quanto ha rilevato il primo studio sudafricano sui casi reali sull'effetto della nuova variante del Covid - 19, la variante Omicron ha una capacità 'sostanziale' di eludere l'immunità da un ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo quanto ha rilevato il primosudafricano sui casi reali sull'effetto della nuovadel- 19, laha una capacità 'sostanziale' di eludere l'immunità da un ...

Advertising

SkyTG24 : #VonderLeyen: 'Siamo preoccupati per la variante #Omicron, è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale':… - DavidPuente : L’OMS ammette che la variante Omicron era stata scoperta nel 2020? No! La tabella delle varianti è stata alterata - PiazzapulitaLA7 : 'Omicron sembra essere più contagiosa della variante Delta che era già più contagiosa della varicella...' Andrea Cr… - alice21alice : RT @TarroGiulio: Omicron, parla Tarro: “Variante nota da mesi, perché non c’è da avere paura” - restless_waves : RT @jimmomo: E se la variante Omicron aggirasse sì i vaccini, ma fosse essa stessa 'il vaccino'? Fine della pandemia?? E cala il gelo in st… -