La UEFA non perdona i ‘furbetti’ del mercato: sanzioni per otto club (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono state annunciate sanzioni ad otto club che non hanno rispettato il requisito ‘nessun debito scaduto’ del Fair Play Finanziario. La nuova Prima Sezione della CFCB (Organo di Controllo Finanziario dei club UEFA) ha annunciato le sanzioni per otto club europei che non hanno rispettato il requisito ‘nessun debito scaduto’ del Fair Play Finanziario. Con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono state annunciateadche non hanno rispettato il requisito ‘nessun debito scaduto’ del Fair Play Finanziario. La nuova Prima Sezione della CFCB (Organo di Controllo Finanziario dei) ha annunciato lepereuropei che non hanno rispettato il requisito ‘nessun debito scaduto’ del Fair Play Finanziario. Con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportface2016 : #FairPlayFinanziario, la #Uefa non fa sconti: sanzioni per #Porto, #Betis e #SportingLisbona - Charlito0374 : @Viglianesi_San @PSG_inside @ManCity @UEFA Ci fosse un istituzione, una a caso che non sia na merda, la credibilità… - C_R_7_3 : @Roberto23186246 @Gianluc51789947 @pap1pap Si riferiscono al FFP, ma non è certo. Con la pandemia UEFA aveva sospe… - Domenic71128770 : @mirkonicolino intercettazioni ce la mano dell'Inter e dell'Uefa!! Berlusconi ha vinto una causa per intercettazion… - Roberto23186246 : @Gianluc51789947 @pap1pap Io ho letto un pezzo sulla trimestrale che dice che l'Inter poterebbe avere un colloquio… -