La statua di Babbo Natale in tutù a Modena che ha fatto strappare i capelli alle destre

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Prima è stata la bufala della Commissione europea che vieta di dire “Buon”, poi la polemica sullo spot delle poste norvegesi con Santa Claus omosessuale, adesso lo scandalo per l’installazione di un carillon coninin centro a. Il periodo delle feste non è mai sereno per le, che si arroccano su posizioni ultra conservative con l’avvicinarsi del 25 dicembre inventandosi attacchi e trend da cavalcare. L’ultimo in ordine di tempo arriva da piazza XX settembre della città emiliana, nella quale svetta l’omone rosso che volteggia sulle punte facendo scandalizzare il centrodestra cittadino, che accusa la Giunta. “È più un’icona arcobaleno – sostiene il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Enrico Aimi – per adulti ideologizzati, mezzo ...

Ultime Notizie dalla rete : statua Babbo

next

C'è un albero di Natale alto 18 metri in mezzo a piazza Galimberti, vicino alladi Barbaroux. piazza Europa avrà unnatale enorme. C'è una gran voglia di Natale e di luci. E Cuneo quest'...La novità rivoluzionaria che spedisce in esilioNatale, il bue e l'asinello, è contenuta ... Se fuori dagli edifici della commissione ci fosse unadedicata alla Natività, probabilmente ...Ieri tanti curiosi in piazza XX Settembre per un selfie con l’installazione natalizia tanto criticata: "Per i bambini è divertente" ...Milano. In piazza Duomo inaugurato e benedetto il "Mercatino di Natale" e la casetta di Babbo Natale - FOTO E VIDEO ...