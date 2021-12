La sperimentazione di Oriol Bohigas

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Se c’è stato un modello per la città europea che più di altri ha fatto riflettere sull’importanza dello spazio pubblico per le sue qualità di generare coesione sociale e urbanità è stato quello sperimentato a Barcellona con(1925-2021), scomparso all’età di novantacinque anni dopo una intensa carriera di architetto e urbanista iniziata negli anni Cinquanta insieme a Josep Martorell (1925-2017), al quale si aggiungerà, un decennio dopo, lo statunitense David Mackay (1933-2014). Nei quattro anni, dal 1980 al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Se c'è stato un modello per la città europea che più di altri ha fatto riflettere sull'importanza dello spazio pubblico per le sue qualità di generare coesione sociale e urbanità è stato quello sperim ...