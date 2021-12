La scelta punk di Angela Merkel: una canzone di Nina Hagen per la cerimonia di fine mandato – Il video (Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione della fine del suo mandato la cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto gli onori militari durante la cerimonia che si è tenuta a Berlino nel cortile del Ministero della Difesa. Durante il suo discorso, visibilmente emozionata, ha voluto ringraziare tutti i presenti per la gratitudine ricevuta: «Quando sono qui davanti a voi, sento soprattutto questa gratitudine e questa umiltà – ha affermato. – L’umiltà davanti all’ufficio che ho potuto presiedere per tanto tempo. Gratitudine per la fiducia che mi è stata concessa. Sono sempre stata consapevole che la fiducia è il bene più importante della politica. È tutt’altro che scontato. E per questo ringrazio dal profondo del mio cuore». Successivamente la cancelliera tedesca ha scelto tre brani musicali: una canzone di ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione delladel suola cancelliera tedescaha ricevuto gli onori militari durante lache si è tenuta a Berlino nel cortile del Ministero della Difesa. Durante il suo discorso, visibilmente emozionata, ha voluto ringraziare tutti i presenti per la gratitudine ricevuta: «Quando sono qui davanti a voi, sento soprattutto questa gratitudine e questa umiltà – ha affermato. – L’umiltà davanti all’ufficio che ho potuto presiedere per tanto tempo. Gratitudine per la fiducia che mi è stata concessa. Sono sempre stata consapevole che la fiducia è il bene più importante della politica. È tutt’altro che scontato. E per questo ringrazio dal profondo del mio cuore». Successivamente la cancelliera tedesca ha scelto tre brani musicali: unadi ...

Advertising

holden1978 : Nina Hagen! ?? La scelta punk di Angela Merkel: un pezzo di Nina Hagen per la sua cerimonia di fine mandato - PieraBelfanti : Tra le musiche scelte anche un inno cristiano del diciottesimo secolo e “Für mich soll’s rote Rosen regnen” della c… - therocksuckers : 'La scelta punk'. Poi vai a vedere ed è un pezzo del '74 che non ha niente di punk, che tra l'altro non era ancora… - Italia_Notizie : La scelta punk di Angela Merkel: un pezzo di Nina Hagen per la sua cerimonia di fine mandato - rose_inthebox : La scelta dei pezzi punk è una cosa troppo fica -