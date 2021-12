La responsabilità degli adulti sulle armi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 dicembre 2021) I genitori di Ethan Crumbley, lo studente quindicenne che in un liceo di Oxford, in Michigan ha ucciso quattro ragazzi tra i 14 e i 17 anni e ne ha feriti sette, potrebbero essere incriminati per la strage compiuta dal figlio, la più grave di quest’anno. Si tratta di una mossa inusuale: solitamente gliche posseggono un’arma non sono considerati responsabili se i loro figli usano quellecontro se stessi o contro altri. Ma la procuratrice Karen McDonald ha detto che i possessori dihanno ladi tenerle al sicuro, soprattutto se ci sono in giro dei minori: “Se non lo fanno, sono tenuti a renderne conto”. Non è ancora chiaro come Ethan, che ora è in carcere accusato di omicidio e di terrorismo, si sia procurato la pistola, che suo padre aveva acquistato quattro giorni prima. La mattina ...