La resa di Matteo il timido contro Nole il "cannibale" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ci ha creduto, ma non fino in fondo. Di fronte aveva il "cannibale" del tennis mondiale, ma non nella versione più sfolgorante. Ha vinto un surreale e paralizzante primo set, e ha perso i tre ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ci ha creduto, ma non fino in fondo. Di fronte aveva il "" del tennis mondiale, ma non nella versione più sfolgorante. Ha vinto un surreale e paralizzante primo set, e ha perso i tre ...

Advertising

Caput_mundi26 : ..mancanza di entrambe le figure genitoriali l'abbia resa più arrogante e menefreghista, in realtà voleva solo esse… - deddylamianima : @PollioMariasole grazie per avermi resa felice in questo momento...non me lo sarei veramente aspettata..TVB Sole i… - Storie_in_1_cip : @autocostruttore @SanMasso2 Gentile Matteo, i morti per reazioni avverse (avallati o no) crescono al ritmo del 30/4… -