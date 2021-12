La replica di ComedonChisciotte a Fanpage | «Nessuna delle notizie dell’infiltrato è stata pubblicata» 

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Le inchieste giornalistiche sotto copertura distanno diventando un tratto distintivo, quasi editoriale, della te. Quella che ha mostrato l’entusiasmo della redazione del portale(a cui NewsGuard, il progetto che monitora l’affidabilità dell’informazione online, ha assegnato 7,5 punti su 100) quando un presunto ex dipendente di(in realtà, un infiltrato della te) ha mostrato dei materiali “scottanti” sul sito di informazione, parlando di un versamento di 160mila euro da parte di Mario Draghi per far sì chefacesse propaganda sì vax, di foto di giornalisti della tecon i rappresentanti dei famosi “poteri forti”, di una presunta Lobby di Potenza che starebbe guidando l’emergenza epidemiologica in Italia. In realtà, ...